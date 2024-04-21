جماهير الاتحاد بعد تصريحات أبو سريع.. " الفنان الاتحاداوى أهو "

ياسر رشاد - القاهرة - تناقلت صفحات التواصل الاجتماعى المنسوبة لأسم جماهير الاتحاد السكندرى صورة الفنان الاسكندرانى مصطفى أبو سريع الذىأشتهر بدور " عاطف" فى مسلسل " العتاولة" عقب تصريحاته بأنه يشجع نادى الاتحاد السكندرى منذ صغره

كان "أبو سريع" قد أعلن أمس خلال أستضافته ببرنامج " الحكاية" مع الاعلامى عمرو أديب ضمن فريق عمل مسلسل " العتاولة" الذىعرض خلال رمضان الماضى قد أعلن عنه أنه مشجع إتحاداوى أصيل قائلا " الاتحاد سيد البلد"

وقد نالت تصريحات الفنان السكندرى إستحسان جماهير وعشاق الفريق الأخضر وقام بعضهم بإعادة نشر صورته وهو يحمل علم الاتحادالسكندرى الاخضر مستخدمين طريقته المعروفة بالمسلسل بعبارة " الجمهور الاتحاداوى أهو .. سيد البلد أهو " و" الفنان الاتحاداوى .. أهو "