تعرف على ترتيب السائقين لبطولة العالم للفورميلا1 بعد جائزة الصين الكبرى

ياسر رشاد - القاهرة - بعد اسدال الستار على جائزة الصين الكبرى للفورميلا وان على حلبة شنغهاي التي أقيمت صباح الأحد والتي حصل خلالها بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابين سائق فريق ريد بول على المركز الأول متقدما على سائق مكلارين لاندو نوريس الذي أحرز المركز الثاني و زميله سيرجيو بيريز سائق ريد بول على المركز الثالث واصل ماكس فيرستابين صدارة الترتيب العام لبطولة العالم للسائقين برصيد ١١٠ نقطة تلاه سيرجيو بيريز في المركز الثاني برصيد ٨٥ نقطة ثم شارل ليكلير سائق فيراري في المركز الثالث برصيد ٧٦ نقطة و زميله في فريق فيراري كارلوس ساينز في المركز الرابع برصيد ٦٩ نقطة ثم لاندو نوريس سائق مكلارين برصيد ٥٨ نقطة في المركز الخامس .

وفيما يلي الترتيب الكامل للسائقين لبطولة العالم للفورميلا وان عقب جائزة الصين الكبرى

الاول : ماكس فيرستابين ( ريد بول ) ١١٠ نقطة

الثاني : سيرجيو بيريز ( ريد بول ) ٨٩ نقطة

الثالث : شارل ليكلير ( فيراري ) ٧٦ نقطة

الرابع : كارلوس ساينز ( فيراري ) ٦٩ نقطة

الخامس : لاندو نوريس ( مكلارين ) ٥٨ نقطة

السادس : أوسكار بياستري ( مكلارين ) ٣٨ نقطة

السابع : جورج راسل ( مرسيدس ) ٣٣ نقطة

الثامن : فرناندو ألونسو ( استون مارتن ) ٣١ نقطة

التاسع : لويس هاميلتون ( مرسيدس ) ١٩ نقطة

العاشر : لانس سترول ( أستون مارتن ) ٩ نقاط

الحادي عشر : يوكي تسونودا ( ار بي) ٨ نقاط

الثاني عشر: أوليفر بيرمان (فيراري / هاس ) ٦ نقاط

الثالث عشر : نيكو هوليكنبيرج ( هاس ) ٤ نقاط

الرابع عشر : كيفن ماجنسون (هاس) نقطة واحدة

الخامس عشر : اليكسندر البون ( ويليامز ) بلا نقاط

السادس عشر : استيبان اوكون ( ألبين ) بلا نقاط

السابع عشر : زوهو جوانيو (ساوبر) بلا نقاط

الثامن عشر : دانيال ريكاردو ( ار بي ) بلا نقاط

التاسع عشر : بيير جاسلي (ألبين ) بلا نقاط

العشرين : فاليتيري بوتاس (ساوبر) بلا نقاط

الحادي والعشرين : ويليم سيرجونت (ويليامز ) بلا نقاط