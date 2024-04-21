جائزة الصين الكبرى: فيرستابن يحرز المركز الاول ويواصل هيمنته على البطولة

الرياص - اسماء السيد - شنغهاي: واصل سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن هيمنته على بطولة العالم للفورمولا واحد باحرازه الاحد المركز الأول في سباق جائزة الصين الكبرى، العائد إلى الروزنامة بعد غياب 5 أعوام بسبب تداعيات فيروس كورونا، على حلبة شانغهاي وابتعد في صدارة الترتيب.

وأحكم فيرستابن، حامل اللقب في الأعوام الثلاثة الماضية، الذي انطلق من المركز الاول قبضته على السباق الذي شكّل الجولة الخامسة من الفئة الأولى واقيم للمرة الاولى منذ عام 2019 من دون أي منافسة تذكر، مدونا اسمه في سجل الفائزين للمرة الاولى في مسيرته في اول مشاركة له.

وانهى فيرستابن الذي حقق فوزه الرابع هذا الموسم والـ 58 في مسيرته السباق الذي شهد تدخل سيارة الامان مرتين بوقت 1:40:52.554 ساعة متقدماً بفارق 13.773 ثانية عن سائق ماكلارين البريطاني لاندو نوريس و19.160 ثانية عن زميله في الفريق المكسيكي سيرخيو بيريس.

وحُرم الهولندي الذي كان احرز لقب السباق السريع (سبرينت) السبت، من الحصول على النقاط كاملة في عطلة نهاية الأسبوع اثر تمكن سائق أستون مارتن المخضرم الإسباني فرناندو ألونسو من حصد نقطة أسرع لفة، علما انه أنهى السباق في المركز السابع.

ورفع فيرستابن رصيده في صدارة الترتيب إلى 110 نقاط، متقدماً بفارق 25 نقطة عن بيريس وبفارق 34 نقطة عن سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو الذي حلّ رابعاً.

كما ابتعد ريد بول حامل اللقب في صدارة ترتيب الصانعين رافعا رصيده إلى 195 نقطة، بفارق 44 نقطة عن وصيفه فيراري و99 نقطة عن ماكلارين في المركز الثالث.

ولم يغب فيرستابن مع بداية الموسم الحالي للبطولة العالمية عن المركز الاول على منصات تتويج سوى في سباق أستراليا على حلبة ملبورن حيث اضطر للانسحاب جراء تعرض سيارته لعطل في المكابح، وهو يسير بلا هوادة نحو اللقب العالمي الرابع توالياً.

قال فيرستابن المكنّى "ماد ماكس" عقب فوزه في الصين "لقد كان شعورا رائعا، لقد كنا الأسرع طوال عطلة نهاية الأسبوع بشكل لا يصدق".

وتابع "لقد كانت القيادة ممتعة للغاية ومع جميع خيارات الإطارات. كانت السيارة رائعة وكان بإمكاني فعل كل ما أريد تحقيقه".