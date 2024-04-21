الزمالك يستهدف رقما قياسيا في مباراة دريمز بالكونفيدرالية الإفريقية

يستهدف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رقمًا قياسيًا في مباراة دريم الغاني بنصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

وكان الزمالك قد استهل مبارياته في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية بالخسارة من فريق أرتا سولار بطل جيبوتي بهدفين دون رد في مباراة الذهاب لدور الـ32، قبل أن يعود ويحقق الفوز في مباراة الإياب في القاهرة برباعية مقابل هدف.

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وصعد الأبيض لدور المجموعات من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، ليواصل تقديم سلسلة من النتائج المميزة، حيث حقق الفوز في خمس مباريات بدور المجموعات وتعادل في مباراة وحيدة، ليتأهل في صدارة المجموعة.

وفي دور ربع النهائي حقق الفوز على فيوتشر في مباراة الذهاب بهدفين لهدف، قبل أن يتعادل في مباراة الإياب بهدف لمثله.

واستطاع الفريق الأبيض أن يحافظ على سجله خاليًا من أي هزائم في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية لمدة تسع مباريات متتالية منذ الخسارة في ذهاب دور الـ32 أمام أرتا سولار.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، والوصول للمباراة العاشرة على التوالي دون تلقي أي هزيمة ليحقق رقمًا قياسيًا جديدًا لم يحدث من قبل للفريق الأبيض في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.