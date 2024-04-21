تشابي ألونسو يعلن تشكيل ليفركوزن أمام دورتموند

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ياسر رشاد - القاهرة - كشف المدرب الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي باير ليفركوزن، عن تشكيل موقعة بوروسيا دورتموند، ضمن منافسات الدوري الألماني لهذا الموسم 2023/2024.
ونجح تشابي في التتويج بلقب الدوري الألماني للمرة الأولى في تاريخ باير ليفركوزن خلال الموسم الجاري.
تشكيل باير ليفركوزن أمام دورتموند
حراسة المرمى: هراديكي.
الدفاع: ستانيسيتش - هينكابي - تاه – هوفمان.
الوسط: أندريش - تابسوبا – تيلا.
الهجوم: جريمالدو - فريمبونج - تشاكا.
يذكر أن موقعة بوروسيا دورتموند أمام باير ليفركوزن في الدور الأول من الدوري الألماني للموسم الجاري، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.