تشابي ألونسو يعلن تشكيل ليفركوزن أمام دورتموند

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المدرب الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي باير ليفركوزن، عن تشكيل موقعة بوروسيا دورتموند، ضمن منافسات الدوري الألماني لهذا الموسم 2023/2024.

ونجح تشابي في التتويج بلقب الدوري الألماني للمرة الأولى في تاريخ باير ليفركوزن خلال الموسم الجاري.

تشكيل باير ليفركوزن أمام دورتموند

حراسة المرمى: هراديكي.

الدفاع: ستانيسيتش - هينكابي - تاه – هوفمان.

الوسط: أندريش - تابسوبا – تيلا.

الهجوم: جريمالدو - فريمبونج - تشاكا.

يذكر أن موقعة بوروسيا دورتموند أمام باير ليفركوزن في الدور الأول من الدوري الألماني للموسم الجاري، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.