جوميز يجري تعديلًا على قائمة الزمالك لمباراة دريمز

أجرى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك تعديلًا على قائمة الأبيض لمباراة دريمز الغاني في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية.

وسيلاقي فريق الزمالك نظيره دريمز الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، يوم الأحد المقبل الموافق 21 أبريل الجاري.

وستنطلق صافرة بداية مباراة الزمالك ضد بطل غينيا في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي.

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وقام جوميز بإجراء تعديلاً على مقاعد بدلاء الأبيض لمواجهة دريمز الغاني، حيث قرر ضم حارس المرمى محمد صبحي ليتواجد على مقاعد البدلاء بدلاً من معاذ علاء الدين.

تشكيل الزمالك لمباراة دريمز

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع: مصطفى الزناري – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – إبراهيما نداي.

الوسط : نبيل عماد دونجا – أحمد حمدي – ترافيس موتيابا.

الهجوم : محمود عبد الرازق “شيكابالا” – سيف الجزيري – مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي وياسر حمد وسيد عبد الله “نيمار” وزياد كمال ومهاب ياسر ومحمد شحاتة ومحمد عاطف وناصر منسي وسامسون أكينيولا.

وخطف فريق الزمالك بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية على حساب نظيره فيوتشر، بعد الفوز في الدور ربع النهائي.