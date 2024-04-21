تطورات إصابة تريزيجيه وموعد عودته

ظهر الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، لاعب فريق طرابزون سبور، في تدريبات فريقه، بعد تعافية من الإصابة.

وكان قد تعرض محمود حسن تريزيجيه لإصابة خلال مواجهة فريقه لـ نظيره سيفاس سبور، وخرج بين شوطي اللقاء.

حيث نشر الموقع الرسمي لنادي طرابزون سبور بيانًا أشار فيه عن إصابة تريزيجيه، وقال:” بعد عمل الفحص اللازم للاعب، تبين إصابته في العضلة الخلفية في قدمه اليسرى، وبدأ اللاعب في العلاج من أجل التعافي في وقت قريب”.

وظهر تريزيجيه، اليوم الأحد، في تدريبات فريقه وهو يتدرب بشكل طبيعي.

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ويستعد تريزيجيه للعودة من أجل خوض مباراة فريقه ضد فاتح قراجومروك ضمن منافسات نصف نهائي كأس تركيا يوم الأربعاء القادم.

يذكر أن تريزيجيه خاض 24 مباراة هذا الموسم رفقة طرابزون سبور وسجل 11 هدفًا وصنع 4 في جميع المسابقات.

حيث سجل 6 أهداف في آخر 8 مباريات بالدوري التركي.