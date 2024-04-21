شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الزمالك ودريمز الغاني فى الكونفدرالية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة الزمالك ودريمز الغاني التي تجمعهما باستاد القاهرة الدولى، في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية، بالتعادل السلبى.

مع بداية اللقاء كثف الزمالك الضغط على دفاعات دريمز الغاني باحثًا عن تسجيل هدف التقدم، فى المقابل أمن الفريق الغاني دفاعاته أمام محاولات الفارس الأبيض.

استمر ضغط الزمالك ومحاولات عن طريق شيكابالا ومصطفى شلبى، لكنها محاولات خارج المرمى، وسط غياب لخطورة هجوم الفريق الغاني.

وتعرض محمد عواد للإصابة فى الدقيقة 35 بعد إلتحام مع جون أنطوى مهاجم دريمز الغاني، وتلقى عواد العلاج داخل أرض الملعب ليستكمل اللقاء، وفى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع أنقذ المثلوثي كرة خطرة كادت أن تكون الهدف الأول لدريمز الغاني.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: مصطفى الزناري – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – إبراهيما نداي، خط الوسط: نبيل عماد دونجا – أحمد حمدي - ترافيس موتيابا، خط الهجوم: محمود عبد الرازق "شيكابالا" – سيف الجزيري – مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: معاذ علاء الدين وياسر حمد وسيد عبد الله "نيمار" وزياد كمال ومهاب ياسر ومحمد شحاتة ومحمد عاطف وناصر منسي وسامسون أكينيولا.

ويضم تشكيل دريمز الغاني كلاً من.. حراسة المرمى: سولومان أجباسى، الدفاع: مكارثى أوفورى، عبدالجليلو، دانسو بواتينج، الوسط: سوهويني، أتواهين، أجايي، ديريك عطا، عبدول عزيز عيسى، الهجوم: بواتينج منساه، جون أنطوي.



صراع عل الكرة



صراع علي الكرة بين الزمالك ودريمز



صراع علي الكرة للزمالك



ضغط زملكاوي علي دريمز (1)



ضغط زملكاوي علي دريمز (2)



فاول لصالح حسام عبد المجيد



مباراة الزمالك ودريمز (2)



مباراة الزمالك ودريمز



نصف نهائي الكونفدرالية



هجمة للزمالك



هجمه لشيكابالا



الزمالك ودريمز في نصف نهائي الكونفدرالية



الزمالك ودريمز



الزمالك يقطع الكرة ويحولها لهجمه



حسام عبد المجيد



دفاع من حسام عبد المجيد



دونجا يقطع الكرة وينقلها للهجوم (1)