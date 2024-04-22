مدرب دريمز يتغنى بـ شيكابالا ويؤكد: سنحد من خطورة زيزو في مباراة الإياب

تغنى عبد الكريم زيتو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي دريمز الغاني، بنجم الزمالك، محمود عبدالرازق شيكابالا، ويتحدث عن مواجهة الإياب.

وكان الزمالك قد تعادل سلبيًا دون أهداف مع نظيره دريمز، في إطار منافسات ذهاب دور نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأشار زيتو خلال تصريحاته عبر برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد، إلى أن شيكابالا كان من أبرز لاعبي إفريقيا، موضحًا أن فريقه أجبره على اللعب على طرف الملعب ومنعه من اقتحام وسط الملعب، ووجوده كان مرهقًا وخروجه أراح الفريق.

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فيما أكد أن جون أنطوي، يعامله معاملة المدرب داخل الملعب، موضحًا أنه في لقاء العودة أمام الزمالك ستكون الحظوظ متساوية.

وذكر أن وجود أحمد سيد زيزو، في مباراة الإياب سيكون إضافة للزمالك، مشيرًا إلى أنه سيعمل على الحد من خطورته والسيطرة عليه.