مستشهدًا بـ الاهلي.. ميدو ينتقد لجنة المسابقات السعودية بسبب الهلال

انتقد الإعلامي أحمد حسام ميدو، لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بسبب نادي الهلال، مستشهدًا بـ الاهلي.

وكانت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد أصدرت قرارًا بتأجيل مباراة الهلال ضد الاهلي، إلى يوم 6 مايو بدلًا من 19 من الشهر ذاته.

وأثار هذا القرار جدلًا واسعًا في الشارع الرياضي السعودي، حيث أعلن النادي الاهلي، رفضه للقرار، بالإضافة إلى اعتراض الاتحاد والنصر.

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وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية: “تم تأجيل مباراة الاهلي والهلال دون موافقة النادي الاهلي، هل يقدر أحد يؤجل مباراة للهلال دون أخذ موافقته؟”.

وتابع المدير الفني المصري أحمد حسام ميدو الذي سبق وأن تولى تدريب الوحدة السعودي: “الهلال مثل الاهلي المصري محدش يقدر يعمل حاجه تخصه دون الرجوع إليه”.