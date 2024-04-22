سداسية الأسمنت تُجهز أورانج لمواجهة حلوان بالقسم الثالث

ياسر رشاد - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة الأول بنادي أورانج بقيادة تامر عبدالخالق، فوزاً ثميناً على نظيره أسمنت حلوان، بسداسية نظيفة، في المباراة التى إقيمت على ملعب نادي إسكو، وذلك في منافسات الجولة الـ24 من مسابقة دوري القسم الثالث للمجموعة الخامسة بمجموعة الجيزة .

مباراو اورانج واسمنت حلوان

وطالب تامر عبدالخالق المدير الفني لفريق أورانج، اللاعبين بطي صفحة مباراة أسمنت حلوان، والعودة بقوة لتحقيق النتائج الإيجابية والفوز في المباريات المقبلة، داعيا الجميع بضرورة معالجة الأخطاء الدفاعية .

مباراو اورانج واسمنت حلوان 2

ويستعد فريق أورانج لمواجهة فريق حلوان العام صاحب المركز السابع برصيد 33 نقطة ، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ25 من مسابقة دوري القسم الثالث للمجموعة الخامسة بمجموعة الجيزة .

وبهذه النتيجة رفع فريق أورانج رصيده إلى 43 نقطة محتلاً المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة بالدوري، فيما يحتل فريق أسمنت حلوان الرابع عشر والأخير برصيد 3 نقاط .

نتائج الجولة الـ24 بدوري القسم الثالث للمجموعة الخامسة بمجموعة الجيزة:

حقق فريق دياموند متصدر المجموعة بقيادة عمرو الدالى فوزاً على فريق حلوان العام بقيادة محمد صفوت كشرى بهدف دون رد .

نجح فريق الإعلاميين وصيف المجموعة بقيادة ياسر راشد في الفوز على منشية ناصر بقيادة عماد عابدين بسداسية مقابل هدف.

فاز فريق المعادي واليخت بقيادة احمد الجداوى على فريق الصيد، بقيادة طارق حسن برباعية مقابل ثلاثة.

فاز فريق حدائق الاهرام بقيادة محمود نصر على فريق اطفيح بقيادة محمود سعيد بهدفين نظيفين.

سقط فريق بشتيل بقيادة أحمد بكري في فخ التعادل الإيجابي فريق كاسكادا بهدف لمثله.

سقط فريق صول بقيادة محمد ثابت في فخ التعادل السلبي أمام فريق ابو النمرس بقيادة أحمد علي غالي

ترتيب المجموعة الخامسة مجموعة الجيزة بالقسم الثالث :