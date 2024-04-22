ثلاثي بايرن ميونخ يسابق الزمن للحاق بمباراة ريال مدريد بـ دوري أبطال أوروبا

يسعى ثلاثي نادي بايرن ميونخ الألماني، للحاق بموقعة ريال مدريد الإسباني، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024، الأسبوع المقبل.

يواصل المهاجم سيرج جنابري، العمل من أجل العودة سريعًا مرة أخرى إلى الملاعب، بالإضافة إلى زميله المدافع الفرنسي ساشا بوي التدريبات الفردية في ملعب بايرن ميونخ، في الوقت الذي حصل فيه باقي اللاعبين على راحة.

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وكان جنابري، قد تعرض لتمزق في أربطة الركبة خلال مواجهة أرسنال، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

وفي المقابل تعرض المدافع ساشا بوي، لإصابة في الركبة أيضا خلال تواجده مع منتخب فرنسا الشهر الماضي.

ويعاني الجناح الأيمن للبافاري، ليروي ساني، من مشكلة في الفخذ، أبعدته عن الفريق خلال مواجهة يونيون برلين، التي انتهت بفوز بايرن بنتيجة 5-1، السبت الماضي.

وقال توماس توخيل: “بالنسبة لساني فإنه سيخوض صراعا ضد الألم قبل مواجهة أينتراخت فرانكفورت وريال مدريد”.