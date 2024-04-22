مفاجأة ..... برشلونة يرغب في أستبدال ليفاندوفيسكي بنجم من الدوري الأنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - انضم نادي برشلونة الأسباني الى قائمة الاندية التي تتسابق في الوقت الحالي لضم نجم هجوم نادي نيوكاسل يونايتد الأنجليزي اليكسندر إيزاك في نهاية الموسم الحالي .

ويعيش اليكسندر إيزاك فترة من التألق الكبير مع نادي نيوكاسل حيث سجل 22 هدف مع الماكبيث في كل المسابقات هذا الموسم وهو ما وضعه ضمن قائمة افضل المهاجمين في القارة الأوربية والذين تتصارع عليهم الاندية الكبرى في القارة العجوز 17 هدف منهم في الدوري الأنجليزي الممتاز وهو ما يضعه في المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري الأنجليزي الممتاز خلف النرويجي ايرلينج هالاند نجم مانشيستر سيتي و كول بالمر مهاجم تشيلسي .

ومنذ انضمامه الى نيوكاسل مقابل 60 مليون جنية أسترليني موسم 2022 / 2023 قدم اليكسندر ايزاك مستوى رائع حيث سجل 31 هدف و مرر اربعة تمريرات حاسمة وهو ما جعل اندية توتنهام و الأرسنال تتصارع حاليا لضمه وأنضم اليهما نادي برشلونة الأسباني .

ووفقا لصحيفة ذي صن البريطانية فأن نادي برشلونة يبحث حاليا عن مهاجم يحل محل البولندي روبرت ليفاندوفيسكي وأدارة برشلونة حاليا تأمل في أمكانية التفاوض مع نيوكاسل لضم الكسندر ايزاك نظرا لحاجة نيوكاسل الى ضخ اموال في ميزانيته للتوافق مع قوانين اللعب المالي في الدوري الأنجليزي الممتاز .

وكشفت ذي صن ان مقابل أنتقال اليكسندر ايزاك لن يقل عن 90 مليون يورو وهو ما سيحاول برشلونة تخفيضه خلال مفاوضاتهم مع ادارة نيوكاسل .