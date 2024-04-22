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ضربة قوية لتشيلسي قبل ديربي لندن ضد أرسنال

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

كشف نادي الإنجليزي غياب لاعبه كول بالمر، عن تدريبات الفريق اليوم، استعداداً لمباراة الفريق أمام أرسنال بالدوري الإنجليزي.

وأثار غياب بالمر عن مران فريق تشيلسي اليوم، الكثير من الشكوك حول إمكانية مشاركته في مباراة أرسنال غداً بالدوري.

ويلاقي فريق تشيلسي الإنجليزي نظيره أرسنال غداً، في إطار المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الـ 29 ببطولة .

وقال ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق تشيلسي في مؤتمر صحفي، قبل مباراة أرسنال غداً: "لا يمكن تحديد إمكانية مشاركة اللاعب اليوم، ولكن أعتقد أنه لا يمكنه المشاركة في مباراة الغد".

وانضم بالمر إلى صفوف فريق تشيلسي الإنجليزي في بداية الموسم الحالي، قادماً من فريق مانشستر سيتي مقابل 47 مليون يورو.

ويحتل بالمر صدارة هدافي الدوري الإنجليزي، بالتساوي مع نجم مانشستر سيتي إيرلنج هالاند برصيد 20 هدفاً لكلاً منهما.

وبشكل عام شارك بالمر رفقة البلوز في 42 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 25 هدفاً وتقديم 13 تمريرة حاسمة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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