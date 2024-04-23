اوجيستي : المنافس قدم أداء جيد أمام سلة الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد المدرب الإسباني اوجيستي بوش المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي على المستوى الجيد الذي ظهر عليه فريق بانجي الإفريقي أمس.

وقال أوجستي بوش "ان المنافس قد قدم اداء جيدا للغاية واقدم لهم التهاني علي هذا المستوي، الأهلي عانى دفاعيا في الفترات الاخيرة وعلينا العمل على معالجة ذلك".

أما عمر عرابي لاعب الفريق فقد صرح "فريق بانجي قاتل حتي اخر لحظات المباراة، وهذا دليل على أن جميع المبارايات صعبة ولا يوجد لقاء صعب واخر سهل".

صرح "فرانسواه إنينجي" مدرب فريق بانجي خلال المؤتمر الصحفي قائلًا "الأهلي فاز بفضل خبراته، هو حامل اللقب وأكثر خبرة مننا، وسنظهر بشكل مغاير في المباريات المقبلة" .

فيما أنهى إيفانز جانبامو، لاعب فريق بانجي المؤتمر الصحفي قائلًا "مباراة الأهلي كانت صعبة، هو خصم قوي وتمكن من تحقيق الفوز في النهاية".

بينما تمكن الأهلي "مصر" حامل اللقب من تحقيق الفوز الثالث على التوالي على حساب نادي بانجي "إفريقيا الوسطى" بنتيجة 85 / 79، ليتصدر مجموعة النيل بـ 3 انتصارات.

انتهت منافسات اليوم الثالث من مباريات مجموعة النيل لبطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة والتي اقيمت أمس الإثنين في مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى.

