"ديربي إنجليزي ودوري مصري".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

تقام اليوم الثلاثاء العديد من المباريات الهامة، في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم، ومن أبرزها إقامة مباراتين ببطولة الدوري المصري.

كما تشهد منافسات بطولة الدوري الإنجليزي اليوم، إقامة مباراة قوية تجمع بين فريقي تشيلسي ضد أرسنال.

وجاء جدول مباريات اليوم كالتالي:

الدوري المصري

سموحة ضد بلدية المحلة.. "أون تايم سبورتس".. 4 عصراً.

فاركو ضد المصري.. "أون تايم سبورتس".. 7 مساءً.

الدوري الإنجليزي:

تشيلسي ضد أرسنال.. "بي إن سبورتس".. 9 مساءً.

دوري أبطال آسيا

الهلال ضد العين.. "SSC".. 8 مساءً.