مفاجأة مالية ضخمة لـ الاهلي في كأس العالم للأندية

كشفت تقارير صحفية، أن هناك مفاجأة مالية ضخمة تنتظر النادي الاهلي، عند مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية 2025 التي تقام في أمريكا.

و قام بطولة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة في صيف عام 2025، بمشاركة 32 ناديًا، من أوروبا وأفريقيا وآسيا.

ووفقًا لـ صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، فإن فيفا تقترب من إبرام صفقة ضخمة تخص كأس العالم للأندية 2025 الذي سيقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابعت أن الفيفا الآن يجري محادثات من أجل بيع حقوق بث البطولة بقيمة 3.2 مليون جنيه استرليني، وهذا يعني أن المشجعين لا يستطيعون مشاهدة أي مباراة مجانًا.

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وواصلت أن قيمة المكافأت التي تحصل عليها الأندية المشاركة هي 48 مليون جنيه إسترليني، أي سيحصل الاهلي على هذا المبلغ لأنه سيشارك في البطولة.

وسيحصل الفائز بالبطولة على مبلغ 80 مليون جنيه إسترليني إضافية.