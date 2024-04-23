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مفاجأة مالية ضخمة لـ الاهلي في كأس العالم للأندية

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الأهلي - دوري أبطال أفريقيا

الأهلي - دوري أبطال أفريقيا

كشفت تقارير صحفية، أن هناك مفاجأة مالية ضخمة تنتظر النادي الاهلي، عند مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية 2025 التي تقام في أمريكا.

و قام بطولة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة في صيف عام 2025، بمشاركة 32 ناديًا، من أوروبا وأفريقيا وآسيا.

ووفقًا لـ صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، فإن فيفا تقترب من إبرام صفقة ضخمة تخص كأس العالم للأندية 2025 الذي سيقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابعت أن الفيفا الآن يجري محادثات من أجل بيع حقوق بث البطولة بقيمة 3.2 مليون جنيه استرليني، وهذا يعني أن المشجعين لا يستطيعون مشاهدة أي مباراة مجانًا.

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وواصلت أن قيمة المكافأت التي تحصل عليها الأندية المشاركة هي 48 مليون جنيه إسترليني، أي سيحصل الاهلي على هذا المبلغ لأنه سيشارك في البطولة.

وسيحصل الفائز بالبطولة على مبلغ 80 مليون جنيه إسترليني إضافية.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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