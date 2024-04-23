بوكايو ساكا يقود تشكيل آرسنال المتوقع أمام تشيلسي

ياسر رشاد - القاهرة - يبحث ميكيل أرتيتا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال، عن تحقيق الفوز أمام تشيلسي، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.



ويرغب الجانرز في استمراره بالمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، بعد المستويات المميزة التي قدمها.

تشكيل آرسنال المتوقع أمام تشيلسي

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: بين وايت، ويليام صاليبا، جابرييل، ألكسندر زينشيكو.

خط الوسط: مارتن أوديجارد، جورجينيو، ديكلان رايس.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، كاي هافرتيز، جابريل مارتينيلي.



آرسنال وتشيلسي.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

من المقرر انطلاق موقعة آرسنال أمام تشيلسي في تمام التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، في المباراة التي يستضيفها ملعب الإمارات.

بينما تُذاع مواجهة آرسنال أمام تشيلسي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والحاصلة على حقوق بث المسابقة خلال المواسم الماضية.