طلب عاجل من كولر قبل مواجهة الاهلي ومازيمبي بدوري أبطال إفريقيا

طلب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الاهلي من الجهاز الطبي للفريق الأول تقريرًا شاملًا عن حالة المصابين وموعد عودتهم للمباريات.

وطلب كولر من أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي تقريرًا شاملًا يكشف مستجدات إصابات كل من محمد الشناوي وياسر إبراهيم وإمام عاشور وأليو ديانج وحسين الشحات، قبل مواجهة مازيمبي القادمة.

اقرأ أيضًا: اتحاد الكرة يحسم بطل دوري الجمهورية 2003 بعد احتفال لاعبي الاهلي وإنبي

ويستعد المارد الأحمر لمواجهة نظيره مازيمبي الكونغولي الجمعة القادمة في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على استاد القاهرة الدولي بحضور 50 الف مشجع.

وكان الاهلي قد تعادل في مباراة الذهاب من دون أهداف في الكونغو، حيث يسعى الفريق للفوز بأي نتيجة من أجل حسم التأهل للمباراة النهائية من البطولة.

ويعد المارد الأحمر هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 11 بطولة، آخرها العام الماضي بالفوز على الوداد المغربي بثلايية مقابل هدفين.