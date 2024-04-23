أرسنال يواجه تشيلسي والهلال أمام العين.. جدول مباريات اليوم الثلاثاء بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الثلاثاء، الموافق 23-4-2024، عدد من المباريات الهامة والمرتقبة على مستوى الدوري المصري ودوري أبطال آسيا، ومواجهة مُثيرة بالدوري الإنجليزي، بالإضافة لصدام قوي في كأس إيطاليا.

ففي الدوري المصري، يواجه سموحة فريق بلدية المحلة، ويخوض فاركو مواجهة قوية أمام المصري البورسعيدي.

وفي منافسات الدوري الإنجليزي، يحتضن ملعب "الإمارات" مواجهة من العيار الثقيل بين آرسنال وتشيلسي.

وفي دوري أبطال آسيا، يسعى الهلال السعودي لتعويض خسارته في مباراة الذهاب أمام العين الإماراتي بنتيجة 4-2، عندما يستضيفه على ملعب "المملكة آرينا".

وفي بطولة كأس إيطاليا، يواجه يوفنتوس نظيره لاتسيو في مباراة حاسمة.

ونستعرض لكم جدول مباريات اليوم الثلاثاء بالمواعيد والقنوات الناقلة

الدوري المصري

سموحة ضد بلدية المحلة، الساعة 4 مساءً بتوقيت مصر، 5 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "on time sport 1".

فاركو ضد المصري، الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر، 8 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "on time sport 1".

الدوري الإنجليزي الممتاز

آرسنال ضد تشيلسي، الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر، 10 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

دوري أبطال آسيا

الهلال ضد العين، الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر، 9 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قنوات "beIN Sports AFC HD" و"Alkass Nine HD"، و"Abu Dhabi Sports Asia 1"، و"SSC1 HD".

كأس إيطاليا

يوفنتوس ضد لاتسيو، الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر، 10 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD Sports Premium 1".

كأس آسيا تحت 23 عامًا

أوزبكستان ضد فيتنام، الساعة 5:30 مساءً بتوقيت مصر، 6:30 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "Al-Rabiaa Iraq".

الكويت ضد ماليزيا، الساعة 5:30 مساءً بتوقيت مصر، 6:30 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "SSC EXTRA 2 HD".

بطولة إفريقيا لكرة اليد

الأهلي ضد أولمبيك عنابة الجزائري، الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر، 10 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر صفحة الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، قناة الاتحاد الإفريقي عبر موقع يوتيوب.

الزمالك ضد الأبيار، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر، 6 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة الاتحاد الإفريقي لكرة اليد على اليوتيوب.

بطولة إفريقيا للكرة الطائرة

الأهلي ضد بوسالم التونسي، الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر، 9 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "on time sport 2".