رسميا.. تحديد موعد نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن موعد نهائي كأس الاتحاد بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، وذلك بعد تأهلهما للمباراة النهائية.

وتأهل مانشستر يونايتد لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد فوزه على كوفنتري سيتي بركلات الجزاء الترجيجية، فيما تأهل مانشستر سيتي للنهائي بعد فوزه على فريق تشيلسي بهدف دون رد.

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وأعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في بيان رسمي عن تحديد يوم 25 مايو المقبل، موعدًا لنهائي كأس الاتحاد، وذلك بعد مناقشات مع الشرطة والسلطات المحلية والمحطات التليفزيونية.

ومن المقرر أن يلعب نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في تمام الثالثة عصرًا بالتوقيت المحلي، السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان الاتحاد الإنجليزي يلعب نهائي كأس الاتحاد في ساعة مبكرة من المساء، إلا أنه عاد للموعد الطبيعي في السنة الماضية ليلعب بعد الظهر بناءًا على نصيحة الشرطة، وهو الأمر الذي سيتكرر في النسخة الحالية.

يذكر أن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يقام بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد للمرة الثانية على التوالي؛ وذلك بعد أن لعب الموسم الماضي بين الفريقين.