هل يعوض فيفا النصر السعودي بعد انتهاء موسم لاعبه؟

كشفت تقارير صحفية حقيقة ما تم تداوله عن تعويض نادي النصر السعودي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بعد انتهاء موسم لاعبه.

وكان محمد مران، نجم نادي النصر، والمنتخب السعودي الأولمبي، قد تعرض للإصابة بقطع في أربطة المفصل.

وأصيب مران خلال مشاركته مع المنتخب السعودي الأولمبي أمام نظيره العراقي، في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا.

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ولم يكشف النصر السعودي حتى الآن عن مدة غياب لاعبه الشاب، إلا أنه أصبح من المؤكد نهاية موسمه مع العالمي.

وأكدت التقارير أن فيفا لن يقوم بتعويض ‎النصر السعودي ماديًا بمبلغ 7.5 مليون يورو، بعد إصابة محمد مران بقطع في أربطة المفصل لأن الإصابة ليست في أيام الفيفا.

ويستعد النصر لمواجهة نظيره الخليج، في إطار منافسات الجولة 29 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، يوم السبت المقبل.