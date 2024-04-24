الامارات | قيمته مليار يورو.. باريس سان جيرمان يتربص بالشرط الجزائي في عقد يامال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة لوباريسيان الفرنسية أن نادي باريس سان جيرمان يفكر في كسر الشرط الجزائي في عقد لامين يامال مع برشلونة.

وقالت: "باريس سان جيرمان يحلم بلامين يامال، موهبة برشلونة من أجل تعزيز الخط الهجومي للفريق الموسم المقبل".

وتابعت: "بعد قرار كيليان مبابي بالرحيل عن حديقة الأمراء، يرغب نادي العاصمة في ضم اللاعب البالغ من العمر 16 عاماً، والذي يربطه عقد مع نادي برشلونة حتى عام 2026".

وذكرت: "ربما لم ينته برشلونة من كوابيس باريس سان جيرمان، بعد خروجه من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي على يد فريق لويس إنريكي".

وقالت: "يخشى الفريق الكاتالوني من هجوم باريسي في فترة الانتقالات، والهدف هذه المرة لامين يامال".

وأفادت بأن سان جيرمان جعل جناح برشلونة ضمن أولوياته الهجومية للموسم المقبل. إذ سيفقد كيليان مبابي هذا الصيف، والذي أصبح أسطورة النادي. وأفضل هداف في تاريخ باريس، علاوة على ذلك.

وأكدت أنه إذا لم يتمكن أي لاعب بالمعنى الدقيق للكلمة من استبدال قائد البلوز اعتباراً من السنة المالية 2024-2025، فيمكن للعديد من الملفات الشخصية سد الفجوة.

وقالت إن الإدارة الرياضية الباريسية، التي يقودها لويس كامبوس، وضعت أنظارها على اللاعب اليساري البالغ من العمر 16 عاماً، والذي ربطه برشلونة بشرط جزائي تبلغ قيمته مليار يورو.