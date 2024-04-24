ثنائي المقاولون يواصل تدريباته مع منتخب مصر لمواليد 2007

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل ثنائي المقاولون العرب يوسف صابر وأدهم أحمد لاعبا منتخب مصر لمواليد 2007، تدريباتهم مع الفراعنة خلال المعسكر الحالي.





ويخوض منتخب مصر لمواليد 2007 تدريباته على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة الدولي.

ويلتقي منتخب مصر مع تليفونات بني سويف وديا في ثاني تجارب الفراعنة مساء اليوم الأربعاء ضمن التحضيرات منتخب مصر بقيادة مدربه أسامة نبيه.



تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر 2007:

أسامة نبيه مديرا فنيا، وحمادة أنور مدير المنتخب، ، وشريف عبد الفضيل مدربا عاما، ومحمد عمر النور مدربا مساعدا، وإبراهيم عبد الجواد مدربا لحراس المرمى، والدكتور حازم عبد الرحمن طبيبا وعلاء سعيد مسئول المهمات.

