5 منافسات قوية للمجموعة الخامسة "بحري" بالقسم الثاني

ياسر رشاد - القاهرة - تقام اليوم الاربعاء الساعة الثالثة والنصف عصرًا مباريات الجولة الثامنة عشر الجولة الاخيرة لمجموعة الخامسة مجموعة بحري بدورى القسم الثاني ب، وتشهد المجموعة الخامسة منافسات قوية بين فريق المنصورة ومركز شباب القزازين على الصعود وكذلك منافسة على البقاء وتفلدي الهبوط بين بلقاس ومركز شباب تلا.

مواجهات المجموعة الخامسة

1- مالية كفر الزيات مع المنصورة

يحل فريق المنصورة متصدر المجموعة بقيادة عبد اللطيف الدومانى برصيد 35 نقطة ضيفًا ثقيلًا على فريق مالية كفر الزيات صاحب المركز الثالث بقيادة وليد البشكار برصيد 31 نقطة، على ستاد المالية، وذلك في إطار مباريات الجولة الثامنة عشر الجولة الاخيرة لمجموعة الخامسة مجموعة بحري بدورى القسم الثاني ب.

وفي حالة فوز فريق المنصورة يصعد مباشر دون انتظار نتيجة مباراة شباب القزازين

نتيجة الدور الأول:

وحقق فريق المنصورة الفوز بهدف دون رد في الدور الأول.

2- شباب القزازين مع صيد المحلة

يلتقي فريق شباب القزازين وصيف المجموعة بقيادة سامح العربى برصيد 33 نقطة مع فريق صيد المحلة صاحب المركز السادس بقيادة خالد الامام برصيد 21 نقطة، على ستاد دمياط الجديده، وذلك في إطار مباريات الجولة الثامنة عشر الجولة الاخيرة لمجموعة الخامسة مجموعة بحري بدورى القسم الثاني ب.

نتيجة الدور الأول:

وحقق القزازين الفوز بهدف دون رد في الدور الأول.

3- بلقاس مع مركز شباب تلا

يصطدم فريق بلقاس صاحب المركز التاسع بقيادة أحمد الشرباصي برصيد 10 نقاط مع فريق شباب تلا متذيل المجموعة بقياده كريم علوان برصيد 8 نقاط، على ملعب نادي بلقاس، وذلك في إطار مباريات الجولة الثامنة عشر الجولة الاخيرة لمجموعة الخامسة مجموعة بحري بدورى القسم الثاني ب.

ويسعى فريق بلقاس للتعادل أو الفوز للبقاء بينما لا بديل لتلا إلا الفوز لي يبقى.

نتيجة الدور الأول:

وحسم التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.

4- كفر الشيخ مع بايونيرز

يواجه فريق كفر الشيخ صاحب المركز السابع بقيادة محمد السعيد برصيد 19 نقطة فريق بايونيرز صاحب المركز الرابع بقيادة أحمد عبد الظاهر برصيد 25 نقطة، على ستاد كفر الشيخ، وذلك في إطار مباريات الجولة الثامنة عشر الجولة الاخيرة لمجموعة الخامسة مجموعة بحري بدورى القسم الثاني ب .

نتيجة الدور الأول:

وحقق فريق كفر الشيخ الفوز بهدف دون رد في الدور الأول

5- اتحاد نبروه مع بني عبيد

يلعب فريق اتحاد نبروه صاحب المركز الخامس بقيادة محمد عزمي برصيد25نقطة مع فريق بنى عبيد صاحب المركز الثامن بقيادة بليغ حمدي برصيد 18 نقطة، على ملعب نادي اتحاد نبروه، وذلك في إطار مباريات الجولة الثامنة عشر الجولة الاخيرة لمجموعة الخامسة مجموعة بحري بدورى القسم الثاني ب.

نتيجة الدور الأول:

حسم التعادل السلبى نتيجة الدور الأول

ترتيب المجموعة المجموعة الخامسة "بحري" بدورى القسم الثاني ب :

1- المنصورة 35 نقطة

2-شباب القزازين 33 نقطة

3- مالية كفر الزيات 31 نقطة

4- بايونيرز 25 نقطة

5-اتحاد نبروه 25 نقطة

6- صيد المحلة 21 نقطة

7 -كفر الشيخ 19 نقطة

8 -بني عبيد 18 نقطة

9 -بلقاس 10 نقاط

10- شباب تلا 8 نقاط