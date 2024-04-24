موعد مباراة نهائي دوري أبطال آسيا بين العين ويوكوهاما الياباني

ياسر رشاد - القاهرة - تحدد بشكل رسمي طرفي نهائي دوري أبطال آسيا 2024، عقب انتهاء مباراة أولسان هيونداي الكوري الجنوبي و يوكوهاما الياباني التي أقميت اليوم الأربعاء، في الدور نصف النهائي.

وتمكن فريق يوكوهاما الياباني من حجز مقعده في نهائي دوري أبطال آسيا 2024 عقب فوزه على أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بركلات الترجيح (5-4) في الدور نصف النهائي.

حيث خسر يوكوهاما، خارج أرضه أمام أولسان بهدف نظيف، في لقاء ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، والذي أقيم يوم الأربعاء الماضي 17 أبريل.

وحسم يوكوهاما، لقاء الإياب بملعبه متفوقاً أمام أولسان هيونداي بنتيجة 3-2، ليتعادل الفريقان في مجموع المباراتين 3-3 وتصل المواجهة بينهما للأشواط الإضافية ثم الاحتكام لركلات الجزاء، التي انتهت لصالح الفريق الياباني.

ويتأهل فريق يوكوهاما، إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2024، ليكون على موعد ناري مع العين الإماراتي الذي وصل لهذا الدور بفوزه على الهلال السعودي بمجموع مباراتي ذهاب وإياب نصف النهائي (5-4).

جدير بالذكر أن فريق العين، اكتسح نظيره الهلال في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا بنتيجة 4-2، قبل الخسارة على ملعب “المملكة أرينا” في الرياض بـ2-1 ولكن مجموع المباراتين منح الفريق الإماراتي بطاقة العبور للدور النهائي.

موعد ذهاب وإياب نهائي دوري أبطال آسيا

تقام مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا بين العين ويوكوهاما مارينوس في اليابان يوم السبت الموافق 11 مايو المقبل.

ويتجدد الصدام بين العين ونظيره يوكوهاما الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، يوم السبت 25 مايو، على استاد “هزاع بن زايد” في الإمارات.