تطورات إصابة أوباما وصبحي في الزمالك قبل مباراة دريمز بـ الكونفدرالية

كشف نادي الزمالك عن تطورات إصابة يوسف أوباما والحارس محمد صبحي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم قبل مباراة دريمز الغاني في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد فريق الزمالك لملاقاة نظيره دريمز الغاني في إياب نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، يوم الأحد المقبل على ستاد بابا يارا الرياضي في غانا.

وأكد الموقع الرسمي لنادي الزمالك، أن يوسف أوباما بدأ في المشاركة تدريجياً بالتدريبات الجماعية، وذلك بعدما خضع في وقت سابق لعملية جراحية بعد إصابته بكسر في الفك.

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وأشار إلى أن الجهاز الطبي للفريق برئاسة الدكتور محمد أسامة، طلب من أوباما عدم الالتحام في التدريبات خوفاً من تجدد الإصابة.

وأوضح موقع الزمالك، أن الحارس محمد صبحي أدى تدريبات تأهيلية على هامش المران اليوم الأربعاء.

ويعاني صبحي من إصابة بمزق في العضلة الضامة، فيما يحرص الجهاز الطبي على تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وتعادل فريق الزمالك مع نظيره دريمز الغاني سلبيًا بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد الماضي على استاد القاهرة الدولي، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.