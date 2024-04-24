قرار عاجل من الاتحاد الإفريقي بشأن مباراة اتحاد العاصمة ونهضة بركان

محمد اسماعيل - القاهرة - حسمت لجنة الأندية و المسابقات في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، مصير مباراة اتحاد العاصمة الجزائري و نهضة بركان المغربي، في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

ورفض نهضة بركان المغربي خوض لقاء ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية، بسبب احتجاز قمصان الفريق في المطار، من جانب السلطات الجزائرية، لتضمنها خريطة المغرب مدمجة مع الصحراء الغربية.

وجاء قرار لجنة الأندية والمسابقات، باعتبار نهضة بركان فائزا بالمباراة، بنتيجة 3-0، على أن تقام مباراة الإياب في موعدها، في العاشرة مساء الأحد المقبل.

وفيما يخص العقوبات والغرامات، لم يحسم موقفها حتى الآن، إذ يكون القرار من جانب لجنة الانضباط.

اقرأ أيضًا:

اجتماع وعودة من الإصابة.. كواليس مران الأهلي اليوم

رباعي الأهلي ينتظمون في التدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة مازيمبي