ألونسو وناغلسمان وقريباً رانغنيك.. لماذا يرفضون البايرن؟

الرياص - اسماء السيد - دورتموند (ألمانيا) : أقرّ مدرب المنتخب النمساوي رالف رانغنيك بوجود محادثات مع نادي بايرن ميونيخ لتسلّم منصب المدير الفني لعملاق بافاريا في الصيف المقبل، ولكنه قال سوف أسأل نفسي إن كنت أرغب في ذلك أم لا، ولم يظهر حماساً كبيراً، الأمر الذي يثير دهشة الملايين من عشاق كرة القدم العالمية، خاصة أن تشابي ألونسو، ومن بعده يوليان ناغلسمان رفضا تدريب الفريق بعد أن تم التواصل معهما.

ولكن لماذا يرفضون البايرن؟

بالطبع بايرن ميونيخ يعد واحداً من أكبر أندية العالم، وأكثرها بطولات وشعبية، ويبدو أن ذلك جزء من سبب هروب بعض المدربين، أي أن الضغوط هائلة، ولكن هذا ليس سبباً كافياً بل إن هناك سبب آخر يتمثل في الضغط الداخلي، خاصة أن إدارة بايرن ميونيخ بها أساطير كرة قدم، الأمر الذي يشكل ضغطاً على المدير الفني، وهو الأمر الذي واجهه بيب غورارديولا من قبل.

وقال مدرب مانشستر يونايتد الانكليزي السابق إنه "كان هناك اتصال" بينه وبين بايرن، لكنه لم يوضح ما إذا كان سيقبل العرض أم لا.

ويحاول بايرن إيجاد البديل المناسب لمدرّبه الحالي توماس توخل الذي اعلن في شباط (فبراير) انه توصّل إلى اتفاق مشترك مع النادي للتخلي عن منصبه نهاية الموسم.

قال رانغنيك (65 عاماً) في مقابلة مع قناة "90 دقيقة" المحلية نشرت الأربعاء "لقد أبلغت أيضاً الاتحاد النمساوي لكرة القدم بهذا الأمر. لدينا علاقة ثقة متبادلة".

وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن عملاق بافاريا الذي تخلى هذا الموسم عن لقبه بطلا للدوري بعدما هيمن عليه في المواسم الـ 11 الماضية، لصالح باير ليفركوزن، حاول التعاقد مع مدرب الاخير الشاب الإسباني شابي ألونسو ومدرب المنتخب الالماني يوليان ناغلسمان الذي سبق له أن أشرف على تدريبه، لكن من دون أن يكون النجاح حليفه بسبب رفض المدربين التخلي عن منصبيهما.

ولم يكشف رانغنيك ما إذا كان سيتولى تدريب بايرن الذي يواجه ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، قائلاً إنه "يركّز" على تدريب المنتخب النمسوي في كأس أوروبا هذا الصيف في ألمانيا.

وتابع "نحن نركّز بشكل كامل على البطولة الأوروبية. أشعر براحة هنا" وفي الوقت الحالي لا يوجد سبب للتعامل مع (اهتمام ميونيخ) بشكل مكثّف ومحدّد".

ورداً على سؤال عما إذا كان يمكن أن يفكّر في تولي تدريب بايرن في المستقبل، قال المدرب النمساوي إنه إذا أراد "القيام بشيء مختلف" فسوف "يناقش ذلك مع الاتحاد النمساوي لكرة القدم".

وأضاف "إذا قال بايرن: نريدك، فسأسأل نفسي إذا كنت أريد ذلك" معتبراً ان المال "لم يلعب أي دور على الإطلاق" في قراره.

وختم قائلاً "بالنسبة لي يتعلق الأمر بأشياء أخرى: هل يمكنني أن أحدث فرقاً؟ هل هناك فرصة لتطوير الفريق وتحقيق النجاح؟ هذا ما يدفعني".