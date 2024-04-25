"الخامسة في عام ونصف".. قضية بوطيب تستعيد حالات إيقاف قيد الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أعلن نادي الزمالك بشكل رسمي اليوم الأربعاء، قيام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بإيقاف القيد الخاص بالفارس الأبيض، خلال الفترة المقبلة، حتى سداد قيمة مستحقات لاعب الفريق السابق المغربي خالد بوطيب، والمقدرة 2.4 مليون يورو.

وعادت مشكلة خالد بوطيب وإيقاف القيد للنادي الزمالك، لتذكر الجماهير بالكثير من حالات الإيقاف التي تعرض لها الفارس الأبيض خلال السنوات الماضية، والتي وصلت إلى 4 مرات في العام الماضي فقط.

ويستعرض موقع الخليج 365 أبرز الحالات، التي تعرض خلالها الفارس الأبيض لإيقاف القيد خلال السنة الماضية 2023.

تلقى الفارس الأبيض في 24 أبريل عام 2023، خطاباً من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حيث ألزم الاتحاد الدولي نادي الزمالك بدفع مبلغ مالي قدره 838 ألف جنيه لصالح الأفريقي التونسي، بعد ثبوت انتقال سيف الجزيري إلى الزمالك قادماً من المقاولون العرب، مقابل مبلغ مالي.

وقرر الاتحاد الدولي إيقاف قيد الزمالك لمدة 3 فترات انتقالات، لحين تسديد المبلغ المستحق على النادي لصالح الأفريقي التونسي.

وتعرض الفارس لإيقاف القيد للمرة الثانية في عام 2023، عندما تلقى النادي خطاباً في مايو 2023 يفيد بإيقاف القيد، بسبب عدم سداد الفارس الأبيض في ذلك الوقت لبقية مستحقات نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، نظير عودة شيكابالا إلى الفريق في عام 2015، وكانت عبارة مبلغ 1.5 مليون يورو، مضاف عليهم قيمة غرامة تأخير، قبل أن يتوصل الطرفان لحل لإنهاء الأزمة.

وفي 21 يوليو 2023، تلقى مجلس إدارة نادي الزمالك إخطارًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم، يفيد بإيقاف القيد بسبب المستحقات الخاصة بلاعب الفريق السابق الغاني بنجامين أشيمبونج، والتي كانت تقدر في ذلك الوقت ب 180 ألف يورو، قبل أن تتوصل إدارة النادي لاتفاق لحل الأزمة مع اللاعب بشكل ودي.

وواجه نادي الزمالك أزمة في القيد في أغسطس 2023، بسبب لاعب الفريق الحالي إبراهيم نداي، حيث تلقى النادي إخطارًا من الاتحاد الدولي، يفيد بإلزام النادي بدفع مبلغ 7 آلاف دولار لصالح وادي دجلة حق رعاية للاعب إبراهيم نداي، وقرر الاتحاد الدولي إيقاف القيد لحين سداد الفارس الأبيض لهذه القيمة.