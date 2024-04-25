تحرك عاجل في الزمالك بعد إيقاف القيد بسبب أزمة بوطيب

تواصل مسئولو نادي الزمالك مع محامي المغربي خالد بوطيب، لاعب الفريق الأسبق، والذي تسبب في إيقاف القيد مجددًا بنادي الزمالك.

وكان خالد بوطيب قد تقدم بشكوى رسمية في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بسبب عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة لدى نادي الزمالك، ليتم تغريم الأبيض مبلغ 2 مليون و400 الف يورو بالإضافة إلى 5% فوائد الغرامة.

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وأبلغ مسئولو الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” مسئولي الزمالك بإيقاف القيد مجددًا في حالة لم يتم دفع غرامة الدولي المغربي خالد بوطيب أو حل الأزمة معه.

من جانبه يعكف مجلس إدارة نادي الزمالك في الساعات القليلة الماضية من أجل التوصل إلى حل ودي مع محامي اللاعب المغربي لتقسيط الغرامة أو التنازل عن جزء منها لإنهاء الأزمة حتى لا يتعرض الأبيض لوقف القيد مجددًا.

وكان نادي الزمالك قد أنهى ملف وقيد القيد في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة بسبب قضية محمود شيكابالا مع نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره دريمز الغاني في إياب نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية الأحد المقبل، بعدما تعادل الفريقان في مباراة الذهاب من دون أهداف.