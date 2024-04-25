الاهلي في ورطة قبل مباراة مازيمبي.. هل يخالف لوائح كاف؟

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن ورطة تواجه النادي الاهلي قبل المواجهة المرتقبة أمام نظيره مازيمبي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويلعب الاهلي ضد مازيمبي، غدًا الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال الإعلامي أحمد شوبير، في تصريحات إذاعية، إن الاهلي يعاني من غيابات في مركز حراسة المرمى، بإصابة حمزة علاء، بالإضافة إلى غياب محمد الشناوي رغم مشاركته في التدريبات.

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وأوضح أن الشناوي غير جاهز لمواجهة مازيمبي، بسبب الغياب لفترة طويلة لإصابته في الكتف، بينما لا يملك مصطفى مخلوف الخبرة الكافية لخوض اللقاء.

وأشار إلى أن الاهلي قد يلجأ إلى أن يظهر محمود الزنفلي، في فقرة الإحماء الخاصة بمباراة مازيمبي، رغم أنه غير مقيد في القائمة الأفريقية.

وأفاد شوبير، بأن المارد الأحمر يخوض فقرة الإحماء قبل أي مباراة بثلاثة حراس مرمى، وقد يظهر الزنفلي، رغم أنه سيكون ضد لوائح الكاف.

واختتم، بأن الجهاز الفني للنادي الاهلي، قد يستعين بـ محمد الشناوي، لخوض فقرة الإحماء في مباراة مازيمبي، لكن مشاركته ستكون بعيدة تمامًا.