حلم آسيا الضائع يكلف الهلال السعودي 400 مليون دولار

ياسر رشاد - القاهرة - تلقت جماهير الهلال السعودي صدمة قوية بعد الخروج من نصف نهائي دوري أبطال آسيا على يد العين الإماراتي في مفاجأة مدوية.

وكلفت الصفقات الجديدة العالمية الهلال ما يقرب من 400 مليون دولار أمريكي وهو أكثر الأندية الآسيوية إنفاقاً لضم صفقات جديدة بعد التعاقد مع البرازيلي نيمار والسنغالي كاليدو كوليبالي والحارس المغربي ياسين بونو والمهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش والبرازيلي مالكوم والصربي سيرجي سافيتش بخلاف التعاقد مع حسان تمبكتي مدافع الشباب ومنتخب السعودية.

ونال لاعبو الهلال وصلة من السخرية من بعض لاعبي النصر السعودي بجانب بعض ردود الفعل العالمية جماهيرياً من يوفنتوس الإيطالي.

وشهدت مباراة الإياب بين العين والهلال بعد إشارات مسيئة أخلاقياً للاعبي الفريق واشتبك محمد البريك مع مشجعي فريقه بينما التزم المدرب البرتغالي خورخي خيسوس الصمت عقب خسارة فريقه.