القلعة الحمراء تتصدى لفتنة الحراس.. دفعة رباعية للأهلي قبل موقعة مازيمبي

ياسر رشاد - القاهرة - لا صوت يعلو داخل أروقة النادي الأهلي فوق صوت المواجهة المرتقبة ضد مازيمبي الكونغولي غداً الجمعة باستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما تعادل الفريقان بدون أهداف في لقاء الذهاب بالكونغو الديمقراطية يوم السبت الماضي.

وفرض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي حالة من التركيز الشديد على تدريبات الفريق التي شهدت دفعة رباعية بعودة بعض المصابين للمران الجماعي بعد غياب على رأسهم حارس المرمى محمد الشناوي وإمام عاشور وحسين الشحات الذي شارك بقناع الوجه والمالي أليو ديانج.

ورغم أن كولر لا يميل للدفع بأحد اللاعبين الأربعة في التشكيلة الحمراء الأساسية لمباراة الإياب ولكن عودة المصابين أعطت حالة من الارتياح للجهاز الفني من أجل عبور عقبة مازيمبي.

ويخضع لاعب الوسط مروان عطية لاختبار طبي أخير لتحديد موقفه من خوض مباراة الإياب بعدما اشتكى من استمرار آلام العضلة الخلفية بينما تأكد غياب ياسر إبراهيم مدافع الفريق لإصابته في العضلة الخلفية أيضاً.

كولر استقر على تعديل أسلوبه التكتيكي في مباراة الإياب واللجوء للهجوم الضاغط للاستفادة من الدعم الجماهيري الكبير الذي سيحظى به الفريق بخلاف أن المدرب السويسري يدرس الاعتماد على بعض العناصر منذ البداية على رأسها الجنوب أفريقي بيرسي تاو بعد تعافيه من الإصابة بجانب احتمالية مشاركة المغربي رضا سليم في الجبهة اليسرى منذ البداية والاستفادة من محمد مجدي "أفشة" في بداية اللقاء.

ويعقد كولر مؤتمراً صحفياً ، اليوم الخميس ، للحديث عن مباراة مازيمبي برفقة أحد لاعبي الفريق وتحديداً محمد الشناوي أو رامي ربيعة.

في الوقت الذي تصدت إدارة القلعة الحمراء لفتنة حراس المرمى الدائرة بالحديث حول مستقبل محمد الشناوي ومشاركته بعد تعافيه من الإصابة عقب تألق الحارس مصطفى شوبير.

وأعطى محمود الخطيب رئيس الأهلي تعليماته للجهاز الفني بعدم الحديث عن هذا الملف في وسائل الإعلام خاصة أن كولر هو صاحب القرار النهائي فيما يتعلق بالحارس الأساسي للفريق.