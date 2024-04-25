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ليس ميسي أو رونالدو.. أسطورة ليفربول يختار أفضل لاعب في التاريخ

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جيرارد - هندرسون

جيرارد - هندرسون

تحدث الأسطورة الإنجليزية، ستيفين جيرارد، نجم السابق، والمدير الفني الحالي للاتفاق السعودي، عن أفضل لاعب في التاريخ من وجهة نظره.

وقال جيرارد في مقابلة مع رابطة دور روشن السعودي للمحترفين، إن أفضل لاعب في التاريخ من وجهة نظري هو الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان، لأنه كان بطلي أثناء نشأتي في جيلي.

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وأضاف: “زيدان كان أفضل لاعب خط وسط في العالم لذلك اخترته الأفضل عبر التاريخ”.

وواصل جيرارد حديثه قائلًا: “بجانب زين الدين زيدان، سأختار الأرجنتيني ليونيل ، والبرتغالي ، إنهم أفضل ثلاثة لاعبين”.

وأتم: “أريد أن يتذكرني متابعو كرة القدم، خلال فترتي في الملاعب، أنني كنت لاعب مخلصًا ومقاتلًا، وأني قدمت كل شيء بنسبة 100% في كل يوم”.

ويحتل نادي الشباب جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 35 نقطة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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