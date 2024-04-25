حسام المندوه يجتمع باللاعبين مع قنصل مصر في غانا

محمد اسماعيل - القاهرة - عقد حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق في غانا، جلسة مع قنصل مصر ونائب السفير المصري في غانا ماري سليمان، وهذا في فندق إقامة الفريق.

وأكد قنصل مصر في الجلسة، توفير كافة سبل الراحة من السفارة إلى بعثة الزمالك، وإزالة كافة العقبات التي من الممكن أن تواجه الفريق.

ووجه الدكتور حسام المندوه، الشكر لقنصل مصر في غانا والمسؤولين في السفارة المصرية على حفاوة الترحاب والاهتمام بإنهاء كافة إجراءات دخول البعثة في أسرع وقت ممكن.

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