"تداينت واستلفت".. لاعب تليفونات بني سويف يكشف تفاصيل أزمته بعد الإصابة بالصليبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تعرض لاعب تليفونات بني سويف إبراهيم سليمان (22 عاما)، للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، خلال مشاركته مع فريقه ضد فريق طاميه، يوم الجمعة الماضي، في دوري القسم الثاني.

وكشف لاعب تليفونات بني سويف ما حدث معه، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، وقال: "لم يتواصل معي أحد بعد إصابتي، وبعد المباراة ذهبت إلى منزلي، وتواصلت مع وليد عبد الهادي رئيس الشركة الراعية للنادي، للحصول على أموال الفحص والأدوية، قال لي أكشف انت وهات فواتير ونمنحك بعدها الأموال، لأننا كنا حاصلين على مكافأة الفوز حينها، لكنني وجدت أشعة الرنين أغلى وأكثر من الأموال التي معي، كما أنني تداينت من زملائي في الفريق، لإجراء الأشعة "استلفت من زمايلي"، حسبما ذكر".

وأضاف: "تواصلت معه لم يرد علي، وطبيب الفريق هو من طلب مني إجراء أشعة رنين، ومفيش حد كلمني كأنني كنت كلب معهم، وبعد انتشار منشور عما حدث معي ومحادثة بيني وبين الراعي على مواقع التواصل الاجتماعي، تواصل الراعي مع والدي وقال له ينفع ما فعله نجلك، رد والدي عليه بأننا رد فعل وليس فعل".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة من محادثة عبر تطبيق واتساب بين اللاعب والراعي، وقام الأول بمشاركتها عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، وظهر فيها أنه يطلب من الراعي إرسال أموال الفحص والأدوية، إلا أنه رد عليه برسالة، كُتب فيها: "ربنا يهديك، يا إبراهيم أنا مقدر اللي انت فيه، بس بعد اذنك أهدى شوية".

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