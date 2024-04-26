تشكيل الهلال المتوقع أمام الفتح في الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي الهلال مع الفتح مساء اليوم الجمعة على ملعب المملكة آرينا في الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

يهدف الهلال لمداواة جراحه بعد الاقصاء الآسيوي على يد العين الإماراتي، رغم انتصاره في مباراة الإياب بهدفين لهدف، لكن النتيجة لم تكن كافية بعد خسارته في الذهاب برباعية مقابل هدفين، ليصعد الفريق الإماراتي للنهائي.

يعتلي الهلال قمة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين ويملك في رصيده 77 نقطة (27 مباراة) بفارق 9 نقاط عن أقرب ملاحقيه النصر، بينما يأتي الفتح في المركز السادس برصيد 40 نقطة.

تبدأ مباراة الهلال والفتح في السادسة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، و تنقل المباراة عبر قنوات SSC.

تشكيل الهلال المتوقع بقيادة خيسوس لمباراة الفتح:

في حراسة المرمى: ياسين بونو

في خط الدفاع: سعود عبدالحميد - علي البليهي - حسان تمبكتي - ياسر الشهراني

في خط الوسط: روبن نيفيز - سيرجي سافيتش - مالكوم - ميشيل دليجادو

في خط الهجوم: صالح الشهري- عبدالله الحمدان.