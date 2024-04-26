موعد مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا.. والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه الأنظار مساء اليوم الجمعة إلى ملعب ستاد القاهرة الدولي لمتابعة المواجهة النارية والمرتقبة بين فريقي الأهلي وتي بي مازيمبي الكونغولي في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد تعادل سلبياً امام مازيمبي في مباراة ذهاب نصف النهائي التي أقيمت في مدينة لوموباتشي الكونغولية، ليصبح مطالباً بتحقيق الفوز بأية نتيجة في مباراة اليوم لحسم تأهله للمباراة النهائية.

وكان الأهلي قد إختتم إستعداداته مساء أمس الخميس لمواجهة مازيمبي حيث أدى اللاعبون فقرات بدنية خفيفة، أعقبتها مجموعة من التدريبات التخصصية والفقرات الخططية، في إطار البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني استعدادًا للمباراة، واختتم المران بتقسيمة كرة قوية بمشاركة الجميع.

وتحدث لاعبو الفريق بكل ثقة حول قدرتهم على تحقيق الفوز أمام مازيمبي ، وأكد أحمد عبد القادر لاعب الأهلي أن فريقه جاهز لمواجهة الإياب ويسعى لتحقيق الفوز وحسم التأهل للمباراة النهائية وهو ما شدد عليه أيضاً كريم وليد "نيدفيد" وياسر إبراهيم.

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

تنطلق مباراة الأهلي ومازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

تنقل مباراة الأهلي ومازيمبي بدوري أبطال أفريقيا حصرياً عبر قنموات بين سبورتس.