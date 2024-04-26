11 لاعبًا يفتقدهم الأهلي أمام مازيمبي الليلة بدوري أبطال إفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - يحتضن ستاد القاهرة مساء اليوم الجمعة، المواجهة المنتظرة والتي تجمع بين الأهلي وضيفه مازيمبي الكونغولي، ضمن منافسات جولة الإياب لدور الأربعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

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ويفتقد الأهلي في مواجهة الإياب أمام مازيمبي لعدد كبير من نجومه ويأتي على رأسهم كل من محمد الشناوي ، حمزة علاء ، خالد عبد الفتاح ، ياسر إبراهيم ، مروان عطية ، أليو ديانج ، كريم فؤاد ، طاهر محمد طاهر ، محمد الضاوي "كريستو".

إلي جانب غياب الثنائي عمر كمال ومحمود الزنفلى لعدم قيدهم في البطولة الأفريقية.

وكان الأهلي تعادل سلبيًا أمام مازيمبي في مباراة ذهاب نصف النهائي التي أقيمت في مدينة لوموباتشي الكونغولية، ليصبح مطالبًا بتحقيق الفوز بأي نتيجة في مباراة اليوم لحسم تأهله للمباراة النهائية.

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا:

تنطلق مباراة الأهلي ومازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا:

تنقل مباراة الأهلي ومازيمبي بدوري أبطال أفريقيا حصريًا عبر قنوات بين سبورتس.