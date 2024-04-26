الدوري الأميركي للمحترفين: نجم ووريرز كوري أفضل لاعب حاسم في الموسم

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس: اختير بطل دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين أربع مرات مع فريق غولدن ستايت ووريورز ستيفن كوري الخميس أفضل لاعب حاسم في الموسم، مكافأةً لأدائه في المواقف الصعبة والمتأخرة من المباريات.

وتصدَّر كوري الدوري من حيث النقاط المسجلة في المباريات التي كانت فيها النتيجة متقاربة، تلك التي كان فيها الفارق بين الفريقين خمس نقاط على الأقل قبل الدقائق الخمس الأخيرة، وذلك بجمعه 189 نقطة.

وسجل كوري الذي فشل فريقه في حجز بطاقته إلى الأدوار الإقصائية بحلوله عاشراً في المنطقة الغربية، 49.6 بالمئة من النقاط في تلك الدقائق التي تم تحديدها على أنها حاسمة، أكثر من أي لاعب آخر.

وقاد كوري فريقه إلى الفوز مرتين مع الصافرة النهائية، الأولى بسلة بعيدة المدى ضد فينيكس صنز في شباط (فبراير) الماضي، والثانية من سلة ضد أوكلاهوما سيتي ثاندر في بطولة "إن سيزون" في الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

وبات كوري البالغ من العمر 36 عاما، ثاني المتوّجين بهذه الجائزة التي أنشأتها الرابطة العام الماضي ونالها نجم ساكرامنتو كينغز ديآرون فوكس.