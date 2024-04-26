جيسوس يتسلم جائزة الأفضل في الدوري السعودي للمرة الخامسة على التوالي

تسلم جورجي جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، جائزة الأفضل في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وأعلنت رابطة دوري روشن السعودي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس، تسليم جورجي جيسوس جائزة الأفضل في شهر مارس للمرة الخامسة على التوالي.

واستطاع جورجي جيسوس أن يحقق نجاحات عدة خلال الموسم الحالي، حيث أنه يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 77 نقطة.

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ويواجه الهلال نظيره الفتح، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم الجمعة.

وتبدأ أحداث المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والسابعة بتوقيت أبوظبي.

جدير بالذكر أن الزعيم السعودي كان قد غادر بطولة دوري أبطال آسيا على يد العين الإماراتي، من دور نصف النهائي قبل أيام قليلة.