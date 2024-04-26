عودة عاشور وغياب فريق كامل..تغطية مباراة الأهلي ومازيمبي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يستضيف النادي الأهلي نظيره مازيمبي الكونغولي اليوم الجمعة، ضمن مواجهات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على استاد القاهرة الدولي.

وانتهت مباراة الذهاب التي أقيمت في ملعب تي بي مازيمبي بالتعادل السلبي 0-0.

ويسعى المارد الأحمر إلى الحفاظ على لقب الأميرة السمراء، حيث حصد الأهلي لقبه الـ 11 في دوري الأبطال الموسم الماضي.

ويقدم لكم الخليج 365 تغطية شاملة قبل مباراة الأهلي ومازيمبى من خلال اللينكات التالية:

عودة إمام عاشور.. قائمة الأهلي لمواجهة مازيمبي الكونغولي

بينهم مروان عطية.. فريق كامل يغيب عن الأهلي في لقاء مازيمبي الكونغولي

عودة نيدفيد.. الخليج 365 يكشف تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة مازيمبي الكونغولي

قناة مجانية.. 4 خطوات لمشاهدة مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

معلق مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

"سرية وظروف مشابهة".. برنامج كولر لمباراة الأهلي ومازيمبي