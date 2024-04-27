مدرب مازيمبي يهاجم حكم مواجهة الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - شن لامين نداي، حكم مواجهة الأهلي ومازيمبي الكونغولي، بعد تراجعه في احتساب هدف التقدم لفريقه أمام المارد الأحمر، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.



وكان الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف نظيفة، ليصعد لنهائي البطولة ويضرب موعدًا مع الترجي التونسي.

وتحدث نداي خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة، حيث قال: "بالتأكيد لابد أن نتحدث عن ذلك، المباراة انتهت بثلاثة أهداف، وهذا يغضبني".

وأضاف نداي: "لدي احباط كبير لأنني أعرف جيدًا أننا في قارة إفريقيا، إن أردنا أن نتقدم، فإن الحكام يجب أن يكونوا جادين وأفضل من ذلك".

وأكمل مدرب مازيمبي تصريحاته: "هذا اللقاء كان في اتجاه واحد ناحية الحكم، وأعرف جيدًا أننا بشر ومن الممكن أن نخطئ، ولكنني محبط، وهذا أثر علينا وعلى تركيزنا".

ويرى نداي أن قرارات الحكم أثرت سلبًا على فريقه، وقال: "الحكم لعب دورًا سلبيًا في هذه المباراة، والأهلي ليس بحاجة إلى ذلك".

