بعد الخسارة من الاهلي.. مدرب مازيمبي يفتح النار على حكم المباراة

علق لامين نداي، المدير الفني لفريق مازيمبي الكونغولي، على الخسارة من الاهلي ووداع بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وودع مازيمبي الكونغولي، دوري أبطال أفريقيا من دور نصف النهائي، بعد الخسارة من النادي الاهلي بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد.

وقال نداي، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، إنه يشعر بخيبة أمل بعد الخسارة التي تلقاها فريقه أمام الاهلي.

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وأوضح مدرب مازيمبي، أن هناك علامات استفهام على التحكيم في أفريقيا، وفريقه كان يستحق ركلة جزاء في لقاء الذهاب أمام الاهلي.

وأشار إلى أن الفرق الكبيرة هي من تستفيد بالتحكيم في أفريقيا، وسقوط حارس مرمى فريقه كان للإصابة وليس لإضاعة الوقت.

وأشار إلى أنه في حال رؤية مباراة مازيمبي أمام الاهلي، سنشاهد أخطاء للتحكيم أثرت على نتيجة اللقاء.

وشدد أن الفار لم يتدخل في مباريات فريقه خلال الثلاث مباريات السابقة، ولكنه تدخل اليوم أمام الاهلي، ويجب أن يكون هناك مهنية في أداء التحكيم وعدم خروج الحكم وحوله الآمن.