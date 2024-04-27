كولر يكشف موقف الشناوي من خوض مباراة النهائي بين الاهلي والترجي

كشف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، موقف محمد الشناوي من خوض مباراة النهائي أمام الترجي التونسي.

وتأهل الاهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا لمواجهة الترجي التونسي، في شهر مايو المقبل، يوم 18 ذهابًا، ويوم 25 إيابًا.

واستطاع الاهلي أن يتأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب مازيمبي الكونغولي، بعد أن فاز بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في الإياب، بينما انتهى لقاء الذهاب بالتعادل السلبي دون أهداف.

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وأوضح كولر في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي، أن الشناوي سوف يشارك في التدريبات يوم الإثنين المقبل، ولم يتم حسم أمره حتى الآن، خاصة أنه يغيب منذ فترة طويلة.

وأشار إلى أن مصطفى شوبير حارس الاهلي قدم مستوى مميز، واستطاع الظهور بشكل لافت خلال البطولة.

وذكر كولر أن الاهلي استطاع أن يقدم مستوى قوي أمام مازيمبي، رغم صعوبة المباراة، إلا أن اللاعبين قاتلوا على الفوز.

واستكمل: “نحتاج إلى تجديد الدوافع بشكل دائم في ظل أن هذا النهائي الخامس على التوالي للنادي الاهلي، وأسعى بشكل دائم لحل أزمات الدفاع والكرات الثابتة من جهة المنافس “.

وعن مواجهة الترجي التونسي في النهائي قال مدرب الاهلي: “ستكون صعبة للغاية، فهي مختفلة عن المباريات السابقة خاصةً أن نتائجه جيدة مع مدرب جديد، كما أنه تأهل على حساب فريق صن داونز الذي يتميز بالقوة”.