تاريخ مواجهات الاهلي والترجي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

ضرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، موعدًا مع نظيره الترجي التونسي، في إطار منافسات دور نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل الاهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد أن أطاح بنظيره مازيمبي الكونغولي، من دور نصف النهائي بالفوز بثلاثة أهداف نظيفة إيابًا والتعادل السلبي ذهابًا.

بينما بلغ الترجي، الدور النهائي في دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على صن داونز الجنوب إفريقي، بهدف دون رد ذهابًا وبنفس النتيجة إيابًا.

اقرأ أيضًا.. كولر يوجه طلبًا عاجلًا بعد تأهل الاهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن يواجه الاهلي نظيره الترجي، يوم 18 مايو المقبل في رادس ذهابًا، ويوم 25 من الشهر ذاته في استاد القاهرة الدولي، إيابًا.

وسبق وأن واجه الاهلي نظيره الترجي التونسي، في 20 مباراة في بطولات عدة، واستطاع الأحمر خلالهم أن يحقق الفوز في 10 مباريات، بينما فاز شيخ الأندية في 4 لقاءات، فيما حسمت 6 مباريات بالتعادل.