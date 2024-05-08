الهلال يحقق أرقاما غير مسبوقة في طريقه لتحقيق اللقب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق الهلال أرقاما غير مسبوقة في دوري روشن السعودي، جعلته علامة بارزة في سماء الكرة العربية والخليجية والقارية، ومتابعا من كل المحيط الأجنبي لنتائجه المذهلة وأرقامه العالمية التي تربع على عرشها بتسجيل 34 انتصارا متتاليا في جميع المسابقات التي خاضها الفريق، قبل أن توقف تلك الانتصارات بمواجهة العين الإماراتي في ذهاب دوري أبطال آسيا في دور نصف النهائي القاري للنسخة الحالية 2023 -2024 التي وقف فيه الشارع الرياضي القاري والعربي من صدمة النتيجة التي أصابت الهلال في العين بالخسارة ( 2 /4 ).

أرقام الهلال لا تتوقف

مع توقف سلسلة الانتصارات الهلالية المتتالية التي كانت امتدادا للموسم الماضي، إلا أنها واصلت حضورها في دوري روشن بتحقيق 23 انتصارا متتاليا في رقم قياسي غير مسبوق على مستوى الكرة السعودية، والتي تضاعفت فيه أرقام الهلال التهديفية بشكل مذهل ومثير، بالوصول إلى الهدف الـ91 في الدوري في نسخته الحالية بعد الفوز على الأهلي الاثنين في اللقاء المؤجل من الجولة الـ28 بهدفين لهدف، إذ تفوق الهلال على غريمه النصر بفارق هدف في عدد الأهداف المسجلة بعد أن نجح النصر في الفوز على الوحدة بسداسية نظيفة في الجولة الماضية.

ودفعت القوة الدفاعية والهجومية للهلال كأكثر الفرق تسجيلا بذلك الرقم التهديفي المهول، والقوة الدفاعية الجبارة، وهي خاصيته بين فرق دوري روشن للموسم الحالي في أن يحصد 86 نقطة وبفارق 12 نقطة عن وصيفه النصر، الذي بات حلمه في لقب بطل الدوري في نسخته الحالية شبه مستحيل، إذ يتطلب أن يخسر الهلال بقية الجولات الـ4 المتبقية، وأن ينتصر عليه في المواجهة المقبلة بـ4 أهداف نظيفة. يقابله احتياج الهلال لنقطة أمام الحزم في لقاء السبت، ليعلن نفسه بطلا للدوري للمرة الـ19، وأن يتوج للمرة الأولى على ملعبه «المملكة أرينا» باللقب الجديد.

مجنون الأرقام.. جيسوس

لم يكتف العجوز البرتغالي جورجي جيسوس (70 عاما ) بتلك الأرقام التاريخية التي حصدها مع الفريق قبل نهاية الموسم، إذ كان له نصيب من تلك الأرقام الهلالية. ففي 30 جولة نجح هذا المدرب في حصد ما نسبته 95.6% من النقاط، كأعلى رقم في تاريخ الكرة السعودية على الصعيد المحلي بعد أن حصد أقرب منافسيه 84%.

ويحسب لجيسوس أنه طوال مسيرته مع الهلال هذا الموسم، نجح بفضل أسلوبه التدريبي الصارم والقوة الهجومية، في أن يسجل لاعبو الهلال 131 هدفا في 47 مواجهة قادها.

الزعيم: الأرض أرضي

الهلال لا يفرق بين الملاعب التي يلعب عليها في دوري روشن، فأينما حل وارتحل يقابل بجماهيره العريضة التي تحث وتؤازر اللاعبين، وتحفزهم في جميع الملاعب الكروية الـ7، التي خاضوا عليها مباريات الدوري، إذ لم يخسر الفريق أي مواجهة في المباريات الـ32 التي خاضها، فقد كسب 21 مباراة على أرضه، وانتصر في 16 مثلها.

فعلى الانتصارات المتتالية التي تؤكد أفضلية الهلال الفنية، وأحقيتة بلقب بطل الدوري للمرة الـ19 كرقم قياسي، تحقيقه لـ14 انتصارا متتاليا على أرضه، و11 فوزا متتاليا خارجها.

مواجهة الأهلي فريدة

كانت مواجهة الأهلي الأخيرة في لقاء دوري روشن المؤجل بسبب مشاركة الهلال الآسيوية، فريدة في مضمونها الفني وشكلها التكتيكي، فقد أظهر الشوط الأول مستوى فنيا كبيرا بين الفريقين، سرعة وندية وأداء مفتوحا، كعادة الفريقين حين يواجهان بعضهما منذ الأمد، وأعطت المواجهة وحيائها الكروي بأنها خارج الوطن، كأن نشاهد مواجهة من الدوري الإسباني أو الإنجليزي، واستخدم فيها جورجي جيسوس كعادته ذكاءb5ه التدريبي بإعطاء المنافس فرصة اللعب في الشوط الأول، ثم الإجهاز عليه في الثاني، كما فعل مع الأهلي بهدفي الصربي الدولي الاسكندر ميتروفيتش، والبرازيلي مالكوم، الذي سجل هدفا مارادونيا بانطلاقته السريعة، وتخطيه الصفوف الأهلاوية من منتصف ملعب الهلال بسرعة فائقة، جعلته حديث الصحافة والإعلام الأجنبي.

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