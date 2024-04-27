كأس العالم 2002.. هدف لاعب الأهلي نسخة من "جول" الظاهرة رونالدو (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

سجل مهاجم الأهلي، وسام أبو علي، هدف الأهلي الثاني في مرمى مازيمبي الكونغولي بعد عرضية من علي معلول، ضمن مواجهات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأعاد هدف المهاجم الفلسطيني الأذهان لـ 22 عاما، عندما سجل رونالدو الظاهرة هدف للبرازيل في مرمى تركيا بكأس العالم 2002 مشابه لهدف وسام وعرضية معلول.

وتأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الخامسة على التوالي، ليلاقي الترجي التونسي للمرة 21 في تاريخ الفريقين.

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