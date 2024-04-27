منتخب السباحة بالزعانف يحصد 6 ميداليات في أول أيام بطولة العالم للجامعات بكولومبيا

ياسر رشاد - القاهرة - أحرز المنتخب الوطني للسباحة بالزعانف 6 ميدالية بواقع ذهبية وفضية و 4 برونزيات في أول أيام بطولة العالم للجامعات المقامة يومي 26 و 27 إبريل الجاري بمدينة بيريرا بكولومبيا.

وتوج بالميدالية الذهبية أحمد هشام (100 م زعانف مزدوجة).

واحرز الميدالية الفضية فريق تتابع 4 × 100 م مونو بالفريق المكون من (زياد ياسر - جودى شريف - ادهم محيى - جميلة علي).

وحقق الميداليات البرونزية كل من: احمد ايهاب (100 م زعانف مزدوجة)، وادهم محيى البيلي ( 100 م زعانف مونو)، محمود وليد (400 م مونو)، ملك شريف (800 م مونو).

وتخوض مصر منافسات البطولة ببعثة مكونة من 13 سباحًا بواقع 6 لاعبات و 7 لاعبين.

وتضم قائمة السباحات كل من: ندا مجدى - جميله على - ملك شريف - جودى شريف - ايات السيد - بسمله صبحى .

بينما يمثل مصر في الرجال كل من : احمد هشام - احمد ايهاب - محمود وليد - ادهم محيى - ادهم فؤاد - احمد طاهر - زياد ياسر.

ويقود المنتخب المصري فنيًا إبراهيم السيد وعمرو شاكر ويرأس البعثة سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصرى والعربى للغوص والانقاذ.